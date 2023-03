ANALYSE. De beleidspartijen hadden al veel goed te maken met de burgers, die schuld is deze week flink gegroeid

ONZE OPINIE: “Punten aftrekken voor taalfouten. Old-school? Allicht. Maar wel goede scholing”

“Dierenartsen in spe weten het gebit van een paard wel zitten, maar ze kunnen het niet meer schrijven (gebid). Het is de kroniek van een aangekondigd debacle”, schrijft politiek journaliste Isolde Van den Eynde. “Wanneer gaat men nu echt eens hardhandig ingrijpen? We hebben de mond vol van taalkennis, maar intussen kunnen studenten 20 taalfouten op een examen invullen zonder het te weten. Punten aftrekken voor taalfouten is old-school? Kan zijn. Maar het was wel een goede scholing.”