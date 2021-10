ZWART PUNT. John (59) lag 3 weken in coma na zware crash op Verre Ginste: “Zelfs een boterham smeren, lukt niet meer”

Waregem Ex-uitbater van failliete Waregemse Funcafé zit in de cel: “Hij bleef maar doordoen, ondanks een beroepsver­bod”

15 oktober Geert Titeca (46) zit in de cel. De man die in Waregem en ver daarbuiten bekend is als voorzitter van de supportersfederatie van voetbalclub Zulte-Waregem, kreeg enkele jaren geleden een beroepsverbod wegens het bedrieglijk faillissement van het Funcafé in Waregem. Het belette hem echter niet om toch weer actief te zijn en dus is voor het gerecht de maat vol.