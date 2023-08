Zware regenbuien, maar soms ook zon in Oostrozebeke vandaag

4 maanden voorwaarde­lijk voor man (31) na twee bizarre dronken incidenten: “Herken mezelf niet”

Een 31-jarige man uit Wielsbeke is veroordeeld voor twee bizarre incidenten op een moment dat hij dronken was. Eén keer stampte hij tegen de verkeerde deur en stelde zich bijzonder agressief op tegen de politie. Een andere keer brak hij binnen in een autogarage. “Ik ben gestopt met drinken”, klinkt het bij de man.