Zorginspectie legt Oostrozebeeks woonzorgcentrum tijdelijke opnamestop op na rusthuismoorden: “Ernstige tekorten op het vlak van medicatieveiligheid”

OostrozebekeHet Agentschap Zorg en Gezondheid heeft bij een inspectie in woonzorgcentrum Rozenberg in Oostrozebeke enkele ernstige tekorten vastgesteld op vlak van medicatieprocedures en de medicatieveiligheid in de voorziening. Het legt nu enkele beschermende maatregelen op, waaronder een opnamestop voor nieuwe bewoners.

De Zorginspectie viel donderdagvoormiddag binnen in het kader van het gerechtelijk onderzoek rond drie moorden en zes moordpogingen in het rusthuis.

“Deze ernstige tekorten zijn verontrustend en onbegrijpelijk. Naar aanleiding van de gebeurtenissen in het woonzorgcentrum in 2020 en 2021 hadden we zelfs een verhoogde aandacht voor dit thema in de voorziening mogen verwachten”, aldus Dirk Dewolf, administrateur-generaal van Zorg en Gezondheid. “Daarom hebben we beslist om onmiddellijk beschermende maatregelen op te leggen aan het woonzorgcentrum om de veiligheid van de bewoners te garanderen. Zo moet er een externe expert worden aangesteld door de verantwoordelijke beheersinstantie om de procedures rond medicatieveiligheid en wondzorg op punt te stellen en op duurzame wijze in de dagelijkse werking van het woonzorgcentrum te implementeren. In tussentijd wordt er een opnamestop opgelegd, totdat het beleid in het woonzorgcentrum verbeterd is. Het woonzorgcentrum moet minstens wekelijks rapporteren over de acties die er in dit verband ondernomen worden.”

Remediëringsplan

Zorg en Gezondheid staat in voor de handhaving bij woonzorgcentra. “Tekorten op vlak van medicatiebeleid beschouwen we als ernstig, net zoals o.a. tekorten op vlak van personeel en verzorging die de kwaliteit van de zorg in het gedrang brengen”, aldus Dewolf. “Voorzieningen met tekorten moeten een remediëringsplan indienen. Zorg en Gezondheid beoordeelt dit plan en vraagt indien nodig bijkomende gegevens op die de verbeteringen staven. Als dat nodig wordt geacht, vindt een bijkomende inspectie plaats. Bij woonzorgcentra waar de remediëringsmaatregelen onvoldoende zijn, neemt Zorg en Gezondheid verdergaande maatregelen. Dit gaat van een plaatsing onder verhoogd toezicht of een schorsing tot de intrekking van de erkenning met de sluiting als gevolg. “

Zorg en Gezondheid benadrukt tot slot dat het agentschap noch door het parket noch door het woonzorgcentrum op de hoogte gebracht werd van de ernstige incidenten die er hebben plaatsgevonden.

“Ik stel vast en betreur ten zeerste dat wij hier geen weet van hadden, ondanks dat de melding van dergelijke ernstige gebeurtenissen al sinds 2020 een wettelijke verplichting is. We zullen deze verplichting daarom terug onder de aandacht van de voorzieningen brengen. Als de voorzieningen dergelijke gebeurtenissen niet melden op vraag van het gerecht dan is dat problematisch. Ik zal hierover in overleg treden met de gerechtelijke instanties”, aldus Dirk Dewolf, administrateur-generaal van Zorg en Gezondheid. Ten slotte wil ik ook mijn medeleven uiten aan de slachtoffers en hun familie en aan het personeel van het WZC. De beschermende maatregelen die nu worden opgelegd hebben als doel om de bewoners van het woonzorgcentrum te beschermen en veiligheid en goede zorg te verzekeren.”

Gemeente: “Gehandeld in het welzijn van onze inwoners”

Het gemeentebestuur herhaalt op zijn beurt dat er geen sprake is van een doofpotoperatie en dat ze het geheim van het onderzoek wilde respecteren . “Daarom hebben we ook geen bijkomende meldingen gedaan bij het Agentschap”, klinkt het.

“We begrijpen dat dit nieuws bij veel inwoners hard inslaat, zeker bij wie nauw betrokken is bij het woonzorgcentrum en in het bijzonder de getroffen families die al maanden in het ongewisse worden gelaten. We kunnen alleen maar benadrukken dat we steeds gehandeld hebben in het welzijn van onze inwoners. Door de opgelegde zwijgplicht waren we ook niet in de mogelijkheid om met de getroffen families op een gepaste manier te communiceren en we begrijpen heel goed dat dit voor ongenoegen en frustratie heeft gezorgd en blijft zorgen. Samen met het personeel en de inwoners van het WZC hopen we dat er snel een doorbraak in dit onderzoek kan komen.”

