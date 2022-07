Zomerbar Het Voldershof zet buitenbeleving en kinderpret centraal

Waregem Roger (93) sterft nog voor proces over moord op echtgenote: assisen­zaak wordt geannu­leerd

In het ziekenhuis AZ Sint-Jan in Brugge is de 93-jarige man uit Waregem overleden die op 3 februari 2022 zijn 87-jarige echtgenote in hun woning in de Churchillaan om het leven bracht, overleden. Dat betekent dus dat er geen proces meer komt over de moord.

