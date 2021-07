Zeven idyllische Vespa-routes door West-Vlaanderen: van historisch Brugge tot water en wijn in de Westhoek

Waregem Politie houdt klopjacht met helikopter nadat inbrekers op heterdaad betrapt worden: Twee verdachten opgepakt

25 juli In Waregem zette de politie zondagnamiddag een klopjacht op poten in de buurt van het op- en afrittencomplex van de E17. Drie inbrekers werden eerder op heterdaad betrapt toen ze aan het inbreken waren in een mobilhome en sloegen daarna op de vlucht. Twee verdachten zijn opgepakt, een derde kon ontkomen.