Wouter gaat met thaiboksmarathon van 24 uur nieuwe uitdaging voor goede doel aan: “Blessures worden het grootste risico”

OostrozebekeDat sportieveling Wouter Vanhee (40) uit Oostrozebeke van geen kleintje vervaard is, wisten we al langer. Na enkele stunts als ultraloper en een Everesting-uitdaging waagt hij zich nu aan een boksmarathon voor het goede doel. In mei wil hij in Geel met twee anderen 24 uur lang mee een thaiboksinitiatie in goede banen leiden. Je kunt hem sponsoren en de opbrengst gaat naar Fighters Against Cancer.

Wouter werkt in het dagelijks leven voor de technische dienst van de stad Tielt, maar ontpopt zich in zijn vrije tijd tot een sportieveling die geen uitdaging uit de weg gaat. Zo liep hij eind 2020 202 kilometer in 36,5 uur en slaagde hij er vorig jaar een Everesting-avontuur tot een goed eind te brengen. Daarbij bedwong hij met een kompaan honderd keer De Fiertelmeers in Ronse. Daarbij liep hij de steile helling honderd keer op en af, goed voor 9.071 hoogtemeters en dus hoger dan de Mount Everest, die 8.848 hoogtemeters meet.

Volledig scherm Wouter Vanhee uit Oostrozebeke houdt een boksmarathon voor het goede doel. © Maxime Petit

24 sessies

Dit keer zoekt hij het in een andere sporttak en gaat hij boksen voor het goede doel. “Ik doe mee aan een bokszakmarathon van 24 uur die door Mixed Martial Arts-specialist Benny Rogmans in zijn gym in Geel op 6 en 7 mei wordt georganiseerd. Benny zal er elk uur een nieuwe initiatie boksen opstarten en ik zal de shift mee doen, wat dus betekent dat we 24 sessies zullen afwerken. Per sessie kunnen 64 mensen deelnemen. Dat kost tien euro per uur. De opbrengst gaat naar Fighters Against Cancer, het goede doel waarvoor ik ook al mijn Everesting-uitdaging deed.”

Persoonlijk sponsoren

Wouter zal zich persoonlijk laten sponsoren voor de actie. “Wie wil, kan een financiële gift schenken", legt Wouter uit. “Een volledige dag en nacht – van vrijdag 19 uur tot zaterdag 19 uur – klinkt eenvoudig, maar er schuilen heel wat risico’s in. Ik ben vooral op mijn hoede voor blessures aan mijn scheenbeen of kneukels. Het gaat om een soort thaïboks, dus ik zal naast mijn handen ook mijn benen moeten gebruiken. Ik ben nu al bijna dagelijks in de Siam Gym in Zwevegem te vinden, waar ik mijn trainingen afwerk. De eigenaar was zo vriendelijk om die ruimte gratis ter beschikking te stellen. Verder heb ik met de bekende advocaat Thomas Vandemeulebroucke al een hoofdsponsor voor vijfhonderd euro beet en ook Vestatech steunt me.”

Wie Wouter wil steunen, kan op zijn Facebookpagina een bericht nalaten.

