Woonzorgcentrum Rozenberg zoekt ‘vélomoatjes’

De zoektocht naar zo’n ‘vélomoatje’, zoals het rusthuis het zelf noemt, komt met een paar vereisten. “Een ‘vélomoatje’ is veel meer dan de persoon waarmee je een fietsduo vormt”, klinkt het. “Naast het bewegend en sociaal aspect staat ook het samen weg zijn centraal. In de opstartfase zullen de ‘vélomoatjes’ ritjes kunnen maken met een bewoner van het woonzorgcentrum naar bijvoorbeeld de markt op vrijdag, de begraafplaats, de vroegere woonst, enz...” Wie minimum 18 jaar is en graag (twee)wekelijks of maandelijks fietsritjes wil doen, kan zich kandidaat stellen via ellen.vermeulen@oostrozebeke.be.