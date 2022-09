Woonzorgcentrum Oostrozebeke trok pas na vierde vergiftiging naar politie: “Als je iets ‘verdachte moord’ noemt, komt parket en hele reutemeteut erbij”

Meulebeke Alerte agent buiten dienst merkt auto verdachte inbreker op

Een agent buiten dienst merkte deze week de auto op van een inbreker op die vorige week op verschillende plaatsen in Meulebeke had toegeslagen. De agent verwittigde zijn collega’s en volgde ondertussen de auto. De inbreker werd even later in de boeien geslagen.

16 september