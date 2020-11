Woning voorlopig onbewoonbaar na brand aan elektriciteitskast in garage in Oostrozebeke

Harelbeke Ook kalender vrienden­kring brandweer Harelbeke valt binnenkort in de bus

18:32 Inwoners van groot-Harelbeke krijgen in de komende weken een jaarkalender van de plaatselijke brandweer in de bus. Gratis dit keer, want deur aan deur gaan om te verkopen, is in tijden van corona geen goed idee.