Wijkinspecteurs politiezone Midow op toer met 13 nieuwe elektrische fietsen

Negen fietshandelaars uit de regio dienden een voorstel in. Elke fiets werd getest waarna bleek dat de Dutch ID Phantom van Marc Tack het best beantwoordde aan de noden en wensen van de wijkinspecteurs. “De vorige reeks fietsen was al een paar jaar oud en voor een wijkinspecteur is een fiets een essentieel vervoermiddel”, aldus hoofdinspecteur Bert Van Quickelberghe. “De wijkinspecteur is zoveel mogelijk op zijn of haar wijk aanwezig. Daarom wilde de politiezone investeren in betere fietsen, die tegen een spreekwoordelijke slag of stoot kunnen.” Voor de aankoop zijn de 13 wijkinspecteurs bevraagd, is een interne werkgroep opgericht en zijn de noden van op het terrein in het bestek opgenomen. Zo werd niet alleen de prijs maar ook de degelijkheid van het materiaal en het rijcomfort in rekening gebracht. Voor de effectieve levering dienden de wijkinspecteurs wel bijna 10 maanden te wachten. “Het is de bedoeling de zichtbaarheid en aanspreekbaarheid te blijven verhogen en een degelijke fiets is daarvoor het juiste middel”, vindt hoofdinspecteur Katrien Van Vooren, die in de politiezone afdelingshoofd is van de wijkwerking.