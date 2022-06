Wijkfeesten palmen Pauwhoek in

Op zondag 19 juni starten de feesten om 8.30 uur met een ontbijt in het feestschuurtje in de Ingelmunstersteenweg 71. Inschrijven kan bij André Vanveerdeghem. In de namiddag is er de traditionele wielerwedstrijd voor EZC en beloften met start om 14.30 uur. Een week later vindt het tweede luik van de Ommegangfeeste nplaats. Op vrijdag 24 juni is er om 14 uur een koffietafel met verrassingen. Om 18 uur is er een vinkenzetting en een half uur later een stratenloop voor kinderen. Zij kunnen inschrijven via de lagere scholen. 's Avonds is er een eetfestijn. Deelnemen kost 18 euro. Op zondag 26 juni is er een gratis receptie voor alle inwoners van de Pauwhoek. 's namiddags is er met een wandel- en fietssneukeltocht een afsluitende activiteit.