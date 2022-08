Werk je in het zweet tijdens bootcamp workout met Confali

Izegem Sterren­chef betaalt boetes niet voor snelheids­over­tre­din­gen met bedrijfswa­gens, zegt parket, maar advocaat betwist dat

Angelo Rosseel, de twee-sterrenchef van La Durée in Izegem, moet de politierechter na de zomer bewijzen dat hij vier minnelijke schikkingen voor overdreven snelheid met bedrijfswagens wel degelijk heeft betaald. Daar is discussie over in de rechtbank. Rosseel staat ook terecht omdat hij telkens naliet om de identiteit van de overtreder mee te delen.

2 augustus