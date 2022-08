Wereldtop van de zijspancross strijkt neer op De Ginste

Harelbeke Uiterst zeldzame grote behangers­bij duikt in Harelbeke op

Twee jaar na het spotten van twee mannetjes van de heel zeldzame grote behangersbij (Megachile lagopoda) in provinciedomein Bergelen in Gullegem, is er weer een mannelijk exemplaar gezien. Deze keer was dat tijdens het recente project ‘Gavers uitgepluisd’ van de werkgroep Aculea West-Vlaanderen, in provinciedomein De Gavers in Harelbeke. Dat meldt Natuurpunt. De grote behangersbij vliegt in Midden-Europa van begin juli tot eind augustus.

5 augustus