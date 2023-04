WEER. Zo goed als helder weer in Oostrozebeke vanochtend

KIJK. Wielrenner Yves Lampaert getrouwd met zijn Astrid: “Trouwfeest volgt nog, volgend jaar”

Wielrenner Yves Lampaert (32) is vanmorgen in het stadhuis van Harelbeke in het huwelijksbootje gestapt met zijn vriendin Astrid Demeulemeester (30). Zoontje Aloïs was erbij, op de eerste rij.