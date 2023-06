WEER. Vanochtend kans op overwegend bewolkt weer in Oostrozebeke

Wat te doen in Zuid-West-Vlaanderen dit weekend: van wijngaard­fees­ten over een Wereldfes­ti­val naar waterple­zier op de Leie

Ook tevreden dat we komend weekend eindelijk eens de deur uit kunnen bij min of meer normale temperaturen voor de tijd van het jaar? Dan helpen wij je graag met vijf weekendtips die stuk voor stuk de moeite waard zijn. Muziek en dans, leute op de Leie, wijn proeven in de Westhoek, Berenfeesten op z’n best: dit zijn onze tips voor het weekend van 1 en 2 juli. En voor wie nog meer wil: ook de opening van Bar Volare op een unieke locatie in Aarsele en een heus rockabilly-festival in Gits zijn absolute aanraders. Geniet!