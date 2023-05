WEER. Vanochtend kans op bewolkt weer in Oostrozebeke

Oxfam en Pax Christi vormen op 15 mei opnieuw ‘stiltecir­kel’ in Tielt

In verschillende Vlaamse steden en gemeenten wordt op maandag 15 mei de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden herdacht, op initiatief van Pax Christi. Ook in Tielt is Oxfam van plan om terug een ‘stiltecirkel’ te vormen.