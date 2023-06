WEER. Vanochtend helder weer in Oostrozebeke

Frankrijk­cor­res­pon­dent Steven Decraene bundelt ervaringen in boek: “De betogingen van de gele hesjes, met petanque­bal­len als projectiel. Surreëel vond ik die”

Reporter Steven Decraene volgt sinds 2015 Frankrijk op de voet voor VRT. Hij stond op de eerste rij bij de overwinning van Macron, de aanslagen in Nice en op de redactie van Charlie Hebdo, en tijdens de betogingen van de gele hesjes. Maar vooral: hij ként de gewone Fransman beter dan wie ook. “Een Fransman heeft zelfbewustzijn te over, en zelfspot te weinig. Een Fransman zal onze Duivels ook prijzen, maar zeg hen niet dat we die halve finale hadden moeten winnen omdat we gewoon beter waren. Neen, dát gaan ze nooit toegeven.” De Stasegemnaar heeft zijn kennis en indrukken nu gebundeld in het boek ‘En Route’.