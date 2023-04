WEER. Vanochtend bewolking in Oostrozebeke

Infomarkt over Park aan het Water

De kanaalomgeving moet evolueren tot een groot park- en groengebied. Een volgende fase in de ontwikkeling van dit ‘Park aan het water’ is de aanpak van de groenzone rond de Valoratoren en de heraanleg van het jaagpad tussen de Brigandsbrug en Nijverheidstraat, aan de kant van het centrum. Wie meer info wenst over deze plannen, is welkom op 20 april tijdens een infomarkt.