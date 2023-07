WEER. Regenbuien, maar soms ook zon in Oostrozebeke vandaag

Ingelmun­ster­se sportsche­pen herstelt van hersen­schud­ding na zware val na BK Wielrennen: “Voortaan draag ik altijd een helm”

Het BK Wielrennen zal bij de Ingelmunsterse sportschepen Jan Rosseel (N-VA) nog lang nazinderen. Niet omwille van de goede organisatie of grote opkomst, wel omdat hij tijdens het evenement een val met zijn fiets maakte. Hij houdt er een zware hersenschudding en een polsbreuk aan over en moet zes weken herstellen. “Een helm dragen had me veel leed bespaard”, zegt hij.