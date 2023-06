WEER. Kans op zware neerslag en bewolking in Oostrozebeke vanochtend

Ontwerp toekomstig park in centrum Hulste wordt binnenkort voorge­steld

Benieuwd naar de plannen voor de parking in Hulste en de pastorietuin in Hulste? Na een reeks participatiemomenten in het najaar van 2022 waar inwoners opmerkingen konden geven, stelde Harelbeke een landschapsarchitect aan. Het landschappelijk ontwerp werd verder gedetailleerd, en is te zien op een testproject dat loopt van 26 tot 30 juni 2023.