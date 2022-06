Wat doet Oostrozebeke om droogte tegen te gaan? “Bemalingswater opvangen en gratis ter beschikking stellen”

Wanneer er in Oostrozebeke water wordt opgepompt bij bouwwerven, gaat het meeste van dat grondwater terug via grachten in de grond of in waterlopen. “Daarna loopt alles uiteindelijk in de Mandel”, bevestigt bevoegd schepen Olivier De Marez (Oostrozebeke.nu). “De landbouwers kunnen dan van daaruit capteren. Destijds is nog geprobeerd om opvang op de werf te voorzien, maar dit brengt te veel onveilige situaties meet zich mee als private personen de werf betreden.”

Droogteplan in opmaak

De gemeente is niet meteen van plan extra maatregelen op te leggen wanneer het in de zomer nog droger zou worden. “Deze maatregelen worden momenteel vooral vanuit de provincie gestuurd”, zegt de schepen. “Op langere termijn zal inderdaad met hemelwater- en droogteplannen (die in opmaak zijn) moeten rekening gehouden worden en van daaruit extra maatregelen of voorzorgen genomen worden in het kader van het veranderend klimaat.” Navraag leert dat de gemeente op dit moment ook geen gerichte controles uitvoert om na te gaan of er vooraf melding wordt gedaan van bronbemaling of als grondwater reglementair wordt afgevoerd.

Begin- en einddatum

“In ons reglement staat wel dat de exacte begin- en einddatum van bemaling moet worden gemeld voor de start. Bij start en eind dient een foto van de debietmeter te worden doorgestuurd”, zegt schepen De Marez. “In een aanhoudende droogteperiode en op het eerste verzoek van de overheid moet de melder wel kosteloos het bemalingswater opvangen in een citerne en gratis ter beschikking stellen van derden. Indien anderen binnen de zone van de bemaling getroffen worden door de bemaling en hierdoor zonder grondwater komen te zitten noodzakelijk voor het huishouden of professionele doeleinden, dan dient de exploitant tot twee maand na de bemaling te voorzien in een alternatieve waterlevering in samenspraak met de gemeente.”