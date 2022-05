Voorwaardelijke celstraf en boete voor dertiger na partnergeweld

Meulebeke BELOOFD IS BELOOFD. Brokstuk­ken ruimen na politieke storm, eerste projecten met jaar vertraging gereali­seerd

De bestuursperiode van uw gemeentebestuur is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die in 2018 werden gesteld? We selecteerden vijf beloftes van het schepencollege, zochten uit wat er gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. Vandaag: Meulebeke, waar een politieke crisis in de eerste twee jaar van de bestuursperiode voor flink wat onmin, maar vooral veel vertraging voor verschillende grote projecten heeft gezorgd.

