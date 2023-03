Voormalige financiële topman van politiezone die 665.000 euro achteroverdrukte “zal alles terugbetalen”

Voorwaarde­lij­ke celstraf voor werknemer Kringwin­kel na ongewenste intimitei­ten op werkvloer

Een 52-jarige man die een tijdje in de Kringwinkel Midden-West-Vlaanderen in Ingelmunster actief was, is veroordeeld voor ongewenste intimiteiten op de werkvloer. De man maakte wel erg vaak aangebrande ‘mopjes’. Tot ongenoegen van een vrouwelijke collega die uiteindelijk zelfs klacht indiende.