Volle kerk neemt afscheid van volksvriend en schepen Jacques Goemaere

Izegem TERRASTIP. Heron in het Blauwhuis­park: “Kom voor de sfeer, blijf voor de hemelse hapjes”

Tropische temperaturen vragen om een toepasselijke omgeving en dus nestelen we ons op een zonnige dag op het terras van zomerbar Heron in het idyllische Blauwhuispark in Izegem. Aan het Koetshuis kan je er in een groene omgeving genieten van een hapje en drankje.

15 juli