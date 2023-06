Vlaamse subsidies voor verbouwingen in Ginste- en Sint-Pietersschool, VTI en VMS

Vlaams onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) investeert meer dan 8,5 miljoen euro in 18 scholenbouwprojecten in West-Vlaanderen. Er gaat onder andere geld naar verbouwingswerken in scholen in Izegem, Roeselare, Tielt en Oostrozebeke.