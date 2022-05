Vlaams Belang start Oostrozebeekse afdeling op

Izegem Van in de PMD-zak tot duurzame kattenbak: Moderna Products verwerkt plastic afval in nieuwe vestiging

Je ooit al afgevraagd wat er gebeurt met je PMD-afval? Het Izegemse Moderna Products maakt er duurzame voeder- of transportbakken voor kat en hond van. Wereldwijd is het bedrijf een van de grootste producenten van huisdierenkooien- en toebehoren en nu is het ook in eigen stad nog een stuk zichtbaarder. Vrijdag neemt Moderna zijn nieuwe vestiging aan de Zuidkaai in gebruik, met als blikvanger een modern magazijn van veertig meter hoog.

