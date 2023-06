Vier jaar cel voor man (43) die zijn jeugdvriend bijna dood stak

Jeroen V. (43) die zijn jeugdvriend in juni vorig jaar met een mes in zijn keel stak, is veroordeeld tot een effectieve celstraf van vier jaar. Zijn vriendin die eveneens aanwezig was, is veroordeeld voor schuldig verzuim. “Het scheelde slechts één centimeter of ik was er niet meer”, zei slachtoffer Lander Vandekerckhove tijdens het proces.