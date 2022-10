Verslagenheid groot na arbeidsongeval waarbij Randy (43) sterft: “Verliezen een enorm goede werkkracht”

De 43-jarige man uit Wingene was vrijdagavond voor zijn werkgever Hellebuyck - Hydro - Jet in Tielt aan de slag bij Truck & Tankcleaning Tack in Oostrozebeke. “Dat was zijn vaste plaats waar hij werkte”, klinkt het bij het bedrijf Hellebuyck uit Tielt. Omstreeks 18.30 uur sloegen de mensen bij het bedrijf Tack alarm nadat ze de man levenloos aantroffen zijn zijn tankwagen. Het parket stelde een technisch deskundige en een wetsgeneesheer aan. Al snel werd mogelijk kwaad opzet uitgesloten. Randy B. (43) bleek kwalijk te zijn gevallen in zijn tankwagen en overleefde het niet. “Hij had zijn tankwagen proper gespoten en wilde wellicht de raampjes nog wassen. Hij is met de ladder naar beneden gegaan, maar moet uitgegleden zijn. We kunnen amper geloven wat er gebeurd is. Hij was net enorm voorzichtig en nam altijd alle voorzorgsmaatregelen die je je maar kunt indenken. We zijn met een ploeg van 12 personen. Hij werkte al sinds zijn 18 jaar voor ons en deed het werk bijzonder graag. We verliezen een heel goede werkkracht.” De man laat een echtgenote en twee jonge kinderen na.