Verpleegkundige (32) kreeg speurders over de vloer en werd acht uur lang ondervraagd: “Ik zie ook wel dat de tijdslijn mij verdacht maakt. Maar dat is helaas een ongelukkig toeval”

Izegem Onderne­mers­plat­form Involte gematigd positief over bijkomend Ventilus-onderzoek

Ondernemersplatform Involte is tevreden dat de Vlaamse overheid na topoverleg met 25 burgemeesters beslist heeft om bijkomend onderzoek in het Ventilus-project uit te voeren. “Dat experts aangesteld worden, is een goede zaak. Dit duidt op het feit dat ook de Vlaamse regering haar twijfels heeft. Maar welke experts worden aangeduid, is cruciaal”, aldus woordvoerder Ignace Vandewalle.

3 september