Vernieuwde Colruyt heropent woensdag

Jobat In welke regio je werkt, kan tot 900 euro verschil maken op je brutoloon: zoveel verdien je gemiddeld in de Vlaamse provincies en in Brussel

Brussel kent de hoogste gemiddelde brutolonen van ons land. Toch staan er vele duizenden vacatures open in de hoofdstad. Wat is het loonverschil met een job in de vijf Vlaamse provincies? En welke voor- en nadelen zijn er nog bij een job in Brussel? Jobat.be pluist het uit.