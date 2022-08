Veel demonstraties maar ook oog voor rekrutering op opendeurdag PZ MIDOW

De opendeurdag vindt plaats in het hoofdkantoor langs de Wielsbekestraat 96 in Oostrozebeke, tussen 13.30 uur en 17.30 uur. Dan kan je een kijkje nemen achter de schermen. Er zijn ook demonstraties, onder meer over de dode hoek, je kan tollen in de tuimelingen, een politiehond toont wat hij in z’n mars heeft en de kleinsten kunnen meerijden op een politiemotor. Wie interesse heeft in een job bij de politie, komt echter ook aan zijn of haar trekken. Een aantal beroepenvoorlichters geven graag een antwoord op alle vragen. Na het bezoek kan je nog even bijpraten in de bar, en daar ook genieten van een drankje. Met mate, welteverstaan. Je wil achteraf niet op de bon geslingerd worden omdat je te veel gedronken hebt.