NET OPEN. Restaurant La Rivée opent in kasteel Ter Borcht: “Toeganke­lij­ke en betaalbare keuken”

Kasteel Ter Borcht knipoogt niet langer alleen naar het verleden van Meulebeke, want voortaan kan je er ook culinaire ontdekkingen doen. Restaurant La Rivéé opende er dit weekend de deuren, met al meteen een eerste huwelijksreceptie. Vanaf maandag kan je er ook terecht voor een lunch of diner, dat in goede banen geleid wordt door chef-kok Romeo Cantineau (31) en zijn team.