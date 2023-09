Wat te doen in het zuiden van West-Vlaanderen dit weekend: van ’t Hof van Commerce tot Pommelien Thijs

Het nieuwe schooljaar is ingezet, wat ons niet belet om nog even in die zalige vakantiestemming te blijven. Festivals en feesten vol topartiesten versterken dit weekend dat gevoel. En er zijn bovendien ook enkele ‘speciallekes’ zoals het Belgisch kampioenschap beerpong en de onthulling van een bijzondere reus. We stellen voor u de vijf beste tips in de activiteitenkalender voor.