Seniorenfeest in sportcentrum De Mandelmeersen

Het Seniorenfeest wordt jaarlijks georganiseerd op de derde zaterdag van november en is een organisatie van de gemeentelijke seniorenraad en het gemeentebestuur van Oostrozebeke. Vanaf 13.45 uur ben je welkom voor een tas koffie met gebak en een optreden van Sasha en Davy, Eveline Cannoot en een showballet. De presentatie is in handen van Jo met de Banjo. Deelnemen kost 6 euro. Kaarten zijn te koop via OC Mandelroos of leden van de seniorenraad. Meer info via senioren@oostrozebeke.be of 056/67.11.70.