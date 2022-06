Rapper Jordy en producer Bram lanceren hiphopplaat ‘Recht ut Rwosbeke’: “Muzikale ode aan ons thuisdorp”

“Oost, west, Rwosbeke best. Een gemeente veel te sckwone en veel beter dan de rest.” De toon is meteen gezet als je het refrein van ‘Zevenentachtigtachtig’ hoort. Met die muzikale ode aan Oostrozebeke begon het voor Jordy Verhulst, artiestennaam MC TV, allemaal. De lasser bij het Ingelmunsterse bedrijf Tankbouw Verschoore en leider bij de KSA is al van kindsbeen af gebeten door hiphop en rap. “Ik groeide op met de muziek van ’t Hof van Commerce, een trio dat op magistrale wijze aantoonde dat je in je eigen dialect sterke muziek kan maken”, zegt Jordy. “Combineer daarbij een fascinatie voor Amerikaanse hiphop en rap en je kent mijn muzikale invloeden. Ik wou al lang”Daarom ook dat we onder andere verwijzen naar de burgemeester op zijn fiets, iets waar hij zeer gekend voor is, maar evengoed naar de vete tussen de mensen uit het centrum en De Ginste, de Mandel en voetbalclub SCOR.er iets lanceren en raakte via via met Bram Devos in contact, die als producer Sukee actief is. In enkele weken tijd boksten we zo ‘Zeventachtigtachtig’ in elkaar, genoemd naar de postcode van Oostrozebeke.”

Van de burgemeester tot de voetbalclub

Wie het nummer beluistert hoort tal van referenties naar het lokale leven. “We wilden iets maken dat dicht bij ons aanleunde en waar veel Oostrozebekenaren zich zouden kunnen in vinden”, zegt het duo .”Daarom ook dat we onder andere verwijzen naar de burgemeester op zijn fiets, iets waar hij zeer gekend voor is, maar evengoed naar de vete tussen de mensen uit het centrum en De Ginste, de Mandel en voetbalclub SCOR. De reacties zijn positief, net door die herkenbaarheid.” De rolverdeling bij het duo is duidelijk. “Jordy verzorgt de zang en tekst, ik sta in voor de muziek en beats”, vat Bram het samen.

Het zette het duo aan om samen nog meer nummers te maken. Het resultaat is een EP (Extended Play), met meer muzikaal moois in het West-Vlaams. “Het resultaat heet ‘Recht ut Rwosbeke’, een knipoog naar ‘Straight Outta Compton’ van de Amerikaanse band NWA.”, zegt Jordy. “De hoes is dan weer een oude foto van de kapotgeschoten kerk van Oostrozebeke tijdens de oorlog. Er staan zeven nummers op, waaronder ‘Cedric van de blok’, een fictief verhaal over iemand met een slechte jeugd die alles terug op zijn plooi probeert te krijgen. Een andere song is het uitgaanslied ‘Deur de Meur en Were’, maar er staat bijvoorbeeld ook een ode aan de West-Vlaamse hiphop op. Die songs gaan niet zozeer over Oostrozebeke, maar ik vermeld de gemeente er terloops wel eens in.”

Volledig scherm De hoes van 'Recht ut Rwosbeke' toont schade aan de kerk van Oostrozebeke in de oorlog. © rv

Peloezefeesten

Het duo stond tot nu toe nog niet samen op de planken, maar daar komt binnenkort verandering in. Op vrijdag 1 juli staan ze op het podium van de Peloezefeesten. “Om 21 uur is het onze vuurdoop voor eigen publiek”, zeggen ze .”We kijken er enorm naar uit, ook omdat we benieuwd zijn naar hoe de songs ontvangen worden. Later brengen we de EP ook op vinyl uit, in een oplage van tweehonderd albums. Ondertussen blijven we verder nummers schrijven en werken we aan een full album.”

‘Recht ut Rwosbeke’ is integraal te beluisteren op YouTube of via Spotify en andere streamingplatformen.

