Populaire schepen Jacques (67) sterft drie weken na zwaar ongeval: “Het hele dorp leefde mee, maar het heeft niet mogen zijn”

Oostrozebeke Oostrozebe­ke organi­seert zomerse fotowed­strijd

Al een bijzonder leuke, zomerse foto gemaakt in Oostrozebeke? Dan kan je ermee in de prijzen vallen. De gemeente organiseert namelijk tot 15 augustus een fotowedstrijd. Deel tot dan je zomerfoto’s in Oostrozebeke op sociale media met de vermelding #zomerinOostrozebeke. De persoon met de meeste likes wint een Oostrobon van 25 euro en een plaats in het infoblad. De volgende twee personen met de meeste likes krijgen eveneens een eervol plaatsje in het infoblad.

7 juli