Politie vindt 8 kilo speed en 40.000 euro cash geld tijdens inval

De politie viel afgelopen dinsdag binnen in de woning in Oostrozebeke nadat ze al enkele maanden onderzoek deden naar de woning. Bij de politie hadden ze info dat al lange tijd grote hoeveelheden harddrugs werden verhandeld vanuit het pand. Dinsdag ging de politie uiteindelijk over tot een inval in het pand. Eens binnen werd het sterke vermoeden van de politie alleen maar bevestigd. In het pand troffen ze 8 kilogram speed, meer dan 100 XTC-pillen en 40.000 euro cash geld aan. De politie kon ook vier verdachten arresteren. Zij verschenen ondertussen allevier voor de onderzoeksrechter, twee van hen blijven verder aangehouden.

Ook afgelopen weekend kon de politiezone Midow een hoeveelheid drugs in beslag nemen. Een patrouille merkte zondagavond verdachte handelingen op in Ooigem. Ze zagen hoe een bewoner een verdacht pakketje tegen betaling overhandigde aan de bestuurder van een auto. De politie hield de auto iets verderop tegen. In het pakketje bleek cannabis te zitten. Nadien ging de politie binnen in de woning van waar de cannabis afkomstig was. In de woning vond de politie 250 gram cannabis en hasj en 500 euro cash geld aan. De bewoner werd gearresteerd. Ook hij verscheen ondertussen voor de onderzoeksrechter die hem onder strenge voorwaarden opnieuw heeft vrijgelaten in afwachting van zijn proces.