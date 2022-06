Politie immobiliseert auto van jongeman die rijdt onder invloed van drugs

De controles vonden plaats in de namiddag en vooravond, 125 voertuigen moesten aan de kant. Op de N50 werden 76 auto’s tegengehouden, langs de Randweg in Meulebeke waren dat er 47. In Oostrozebeke hield de politie een jongeman tegen die gekend staat voor druggebruik. De man uit Ooigem moest een speekseltest afleggen en tekende positief op cocaïne. Op last van het parket werd zijn rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. De politie immobiliseerde zijn auto en de man mag zich ook nog aan een dagvaarding verwachten voor de politierechtbank. In Wielsbeke moest de politie in de vooravond ook vaststellingen doen bij een ongeval. Een auto was er in de gracht beland, gelukkig zonder gewonden. Maar de bestuurder bleef wel flink boven z’n theewater en speelde dan ook z’n rijbewijs kwijt.