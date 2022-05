Politie betrapt 35 bestuurders die gsm’en achter het stuur

De controle kaderde in een nationaal initiatief dat bedoeld is om mensen te sensibiliseren over afleiding aan het stuur. Vooral anonieme wagens werden ingezet om te controleren in Meulebeke, Ingelmunster, Dentergem, Oostrozebeke en Wielsbeke. De politie haalde 41 voertuigen uit het verkeer. 35 automobilisten werden betrapt terwijl ze aan het bellen of sms’en waren. Zelfs de chauffeur van een schoolbus werd betrapt. De politie schreef ook enkele processen-verbaal uit voor andere inbreuken.