Peloezefeesten palmen Oostrozebeke in

Op vrijdag 1 juli is er om 14 uur de theatervoorstelling ‘Feestneus’ voor kleuters en lagere schoolkinderen in OC Mandelroos. Een half uurtje later start de gekende boekenverkoop door bib ’t Kraaiennest op de Peloeze voor het gemeentehuis. Om 18.30 uur is er een optreden van The Dreamcatchers, lokale jongeren van kunstacademie Art’Iz. Om 19 uur start de 1/8ste trioduatlon. Daarna is het de beurt aan lokaal talent om voor eigen publiek op te treden. Om 20 uur treedt Wolfman Jack op, een uur later stapt de Oostrozebeekse rapper Jordy ‘MC TV’ Verhulst op het podium. Hij bracht onlangs zijn debuut-EP uit en staat nu met producer Bram ‘Sukee’ Devos op de bühne. Afsluiten gebeurt om 22 uur met muziek van Royalty Busters. Verder zijn er een springkasteel, dranktent, schepijsjes, gratis schmink en braadworsten. Meer info: www.oostrozebeke.be/peloeze.