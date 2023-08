Patrick is nieuwe molenaar op de historische Goethalsmolen: “Ooit begonnen met meel te malen in miniatuurmolen aan ouderlijke huis”

Tieltse brandweer blaast 200 kaarsjes uit tijdens feestweek­end: “Maar de paterkes van weleer zijn er niet meer bij”

Als we de weersvoorspellingen mogen geloven, dan mag de Tieltse brandweer zich opmaken voor een zonnig feestweekend, net na half augustus. En een goeie reden om te feesten hebben de blussers wel degelijk: hun post bestaat namelijk 200 jaar en is daarmee één van de oudste in onze provincie. “Daarom houden we het niet louter bij een Veiligheidsdag alleen, maar steken we een tandje bij”, zegt Glenn Maes. Zo staat dit keer ook een mini-muziekfestival op het programma.