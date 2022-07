Pastorie verkocht aan kerkfabriek Sint-Amand

Tielt De Torenvalk en Stadland­schap West-Vlaam­se hart laten je focussen op (nacht)vlinders

Natuurpunt De Torenvalk en Stadlandschap West-Vlaamse hart bundelen de krachten voor een activiteit in het kader van De Grote Vlindertelling van Natuurpunt. Op zaterdag 23 juli laten ze je kennismaken met de vlinders die in je tuin rondfladderen. Dit via een wandeling waarbij gidsen van de insectenwerkgroep van De Torenvalk uitgebreid vertellen over de levenswijze van de vrolijke fladderaars en er ook een naam op plakken. De wandeling start om 14.30 uur ter hoogte van de Axpoelmolenstraat 13 in Kanegem en duurt zo’n twee uur. Deelnemen is gratis voor leden van Natuurpunt en kinderen jonger dan 12. Niet-leden betalen twee euro. Inschrijven kan via dirk.willemyns@detorenvalk.be.

