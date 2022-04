Park Vlasmeersen opent met gezinscamping en lancering beweegroute

Waregem/Harelbeke/Deerlijk Na twee keer stomdron­ken achter het stuur en 7 veroorde­lin­gen: automobi­list (33) rij-ongeschikt verklaard

Een 33-jarige automobilist uit Waregem is donderdag door de Kortrijkse politierechter voor een tweede keer rij-ongeschikt verklaard. Zowel in Deerlijk als in Harelbeke kon hij twee keer stomdronken van achter zijn stuur geplukt worden.

