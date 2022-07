Oostrozebeke zoekt TelefoonSterren

Ingelmunster Bart en Sabrina stoppen na 32 jaar met ambachte­lij­ke slagerij Defour: “Ze kwamen van ver voor onze bloedworst of paté

Maar liefst 95 jaar lang kon je bij de familie Defour in Ingelmunster terecht voor een vers stukje vlees, maar aan die lange traditie komt nu een eind. Wat ooit begon bij grootvader Karel Lodewijk eindigt dit weekend bij Bart Defour (61) en zijn vrouw Sabrina (58) in de Doelstraat, want ze gaan met pensioen. Het einde van een tijdperk, want hun klassieke koteletten, hoofdvlees of paté waren in de ruime regio gekend.

