Oostrozebeke zoekt ‘bankdirecteurs’

Het Oostrozebeekse gemeentebestuur is op zoek naar bankdirecteurs zijnde Oostrozebekenaars die graag gepromoveerd willen worden tot directeur van een openbare zitbank. Een bankdirecteur kiest zelf een bank in zijn buurt en ontfermt zich erover. Hij of zij staat garant voor een propere en opgesmukte bank waar het fijn vertoeven is voor de buurtbewoners. Bovendien kan de directeur buren uitnodigen voor een ‘bankbabbel.’ Wil je graag samen met de gemeente werk maken van meer ontmoetingsplaatsen? Schrijf je dan in via het digitaal loket van de gemeente of laat je gegevens achter via 056/67.11.76 .