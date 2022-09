Oostrozebeke verwent ondernemers tijdens feestelijke opening bedrijventerrein De Gouden Appel

“Als lokaal bestuur willen we onze ondernemers ondersteunen op verschillende domeinen”, zegt schepen Olivier De Marez (Oostrozebeke.nu). “Ook in hun zoektocht naar een nieuwe passende bedrijfslocatie. Met de realisatie van De Gouden Appel konden we de afgelopen jaren samen met WVI het tempo goed volgen, maar vandaag is er opnieuw nood aan bijkomende ruimte voor ondernemen in onze gemeente. Een netwerkmoment is de ideale gelegenheid om te luisteren naar de noden.”