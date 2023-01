Oostrozebeke verkoopt twee woningen

De eerste woning ligt in de Ernest Brengierstraat 14. Het gaat om een appartement dat op 165.000 euro geschat is. Raadslid Koen Vandenbroucke (Inspraak.nu) wilde weten of het nog nut kon hebben het pand te gebruiken als crisiswoning of om vluchtelingen in onder te brengen. Hij vroeg zich ook af of de gemeente qua verkoopprijs het onderste uit de kan haalt “We voldoen reeds aan de huidige quote voor het aantal crisiswoningen”, verzekerde schepen Olivier De Marez (Oostrozebeke.nu). “Wat de prijs betreft zal iemand dit individueel nooit voor dat bedrag kopen, maar als je dit in een totaalproject met drie appartementen ziet dan is de waarde meteen groter,” meent hij. “Daarom hebben we ook beslist om niet onder het schattingsverslag te verkopen. De prijs ligt er zelfs boven.”