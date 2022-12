Oostrozebeke schaft luierpremie af.

Harelbeke Man (34) steekt flat van ex-vrien­din in brand: twaalf bewoners even geëvacu­eerd, flat vernield

Op de hoek van de Acacialaan met de Berkenlaan in Harelbeke heeft het zaterdagmorgen in alle vroegte gebrand in een flat. Niemand raakte gewond maar de flat is wel onbewoonbaar. Het vuur werd aangestoken door de ex-vriend van een bewoonster

18 december