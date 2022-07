Oostrozebeke organiseert zomerse fotowedstrijd

Izegem Kindercafé opent ook deze zomer de deuren

Ook deze zomervakantie kunnen kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar en het eerste middelbaar opnieuw terecht in het kindercafé. Het Izegemse stadsbestuur lanceerde het initiatief voor het eerst bij de start van de grote vakantie in 2021, op vraag van de kindergemeenteraad. Het kindercafé viel in de smaak en is ook deze zomer terecht. Kinderen kunnen elke woensdag van 13.30 tot 17 uur terecht in jeugdhuis De Tunne langs de Vlietmanstraat 11. Het kindercafé blijft wel dicht op woensdagen 27 juli en 3 augustus.

7 juli